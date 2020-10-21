Опаздывающим на самолет россиянам упростили жизнь 

Российским пассажирам, опаздывающим на самолеты, разрешат менять билеты бесплатно. О нововведениях, упрощающих жизнь туристам, говорится на сайтеавиакомпании «Аэрофлот».
Как уточняется в сообщении, перевозчик отменяет сбор за внесение изменений в билеты эконом-класса по внутрироссийским направлениям. При этом, бесплатная услуга будет доступна не позднее 30 минут после времени вылета самолета, указанного в билете.
В авиакомпании отметили, что новое правило распространяется на все билеты, приобретенные с 16 октября 2020 года.
В августе глава «Аэрофлота» Виталий Савельев обозначил сроки запуска рейсов из России в страны Евросоюза. Перелеты могут возобновиться до конца 2020 года. Раз в две недели Евросоюз пересматривает список стран, гражданам которым разрешен въезд на их территорию во время пандемии, и «есть надежда», что Россия попадет в них.