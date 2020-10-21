Опаздывающим на самолет россиянам упростили жизнь 

авиакомпании «Аэрофлот» Российским пассажирам, опаздывающим на самолеты, разрешат менять билеты бесплатно. О нововведениях, упрощающих жизнь туристам, говорится на сайте

Как уточняется в сообщении, перевозчик отменяет сбор за внесение изменений в билеты эконом-класса по внутрироссийским направлениям. При этом, бесплатная услуга будет доступна не позднее 30 минут после времени вылета самолета, указанного в билете.

В авиакомпании отметили, что новое правило распространяется на все билеты, приобретенные с 16 октября 2020 года.