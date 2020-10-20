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Россиянка описала проживание в турецком отеле словами «скандал в первый же день» 

Lenta.ru 1 час назад
«Скандал в первый день»: россиянка об отдыхе в Турции
Фото: Летаем сами / Яндекс.Дзен
Россиянка, отдохнувшая в Турции, описала проживание в отеле словами «скандал в первый же день». Своими впечатлениями туристка поделилась в блоге «Летаем сами» на платформе «Яндекс Дзен».
Как рассказала автор блога, в октябре она отправилась отдыхать на турецкий курорт Мармарис и поселилась в бюджетном трехзвездочном отеле. Стоимость проживания по системе «все включено» составила 27 тысяч рублей за 10 дней.
Однако номер, предоставленный девушке за указанную сумму, оказался без балкона, и под ним «громко гудел кондиционер и орала музыка».

«Не было полотенец для рук. Я решила, что разберусь с этим на следующий день, и села на кровать, чтобы написать родным, что все в порядке. И тут почувствовала отчетливый запах мужского парфюма… Запах был от подушки, которую я подложила под спину. Белье в номере после предыдущих туристов не поменяли», — написала она.

В тот же вечер, продолжила туристка, она потребовала замены номера, и ей предоставили другой: с балконом и на другом этаже, куда «не доносилась музыка».
В результате, подытожила россиянка, она осталась довольна отдыхом в объекте размещения: питание оказалось «хорошим для своих денег», со свежими овощами, мясом, рыбой, несколькими видами гарниров и разнообразными десертами, кроме того, на территории был бассейн, а в двух минутах ходьбы — море.
Ранее сообщалось, что трех российских туристок, отдыхавших в Турции во время пандемии, закрыли в отеле без права выхода из номера. Причиной стало то, что один из пассажиров автобуса, доставившего гостей в гостиницу, оказался заражен коронавирусом.
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