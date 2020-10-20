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Тренажеры для улыбок стюардесс — что это и кому они нужны 

Мира Маркина 1 час назад
Лучезарная улыбка давно стала визитной карточкой стюардесс по всему миру. Но пока одни бортпроводники посещают стоматолога, пытаясь добиться идеальной улыбки, иные рассчитывают на помощь специальных тренажеров. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".
На днях стало известно, что бюджетная авиакомпания "Победа" закупит для школы бортпроводников специальные тренажеры для улыбок. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителей компании и портал госзакупок.
Победа рассчитывает закупить порядка 3000 тренажеров Silicone face slimmer или их аналог.

"Безупречная улыбка бортпроводника — наш стандарт. Мы растем, а все тренажеры индивидуальные. С учетом стратегии роста у нас большой набор в собственную школу. Хотим, чтобы навыком шикарной улыбки обладали все выпускники школы без исключения",

— подчеркивают в авиакомпании.
aliexpress.ru
Производители гарантируют: тренажер для улыбки укрепляет 12 лицевых мышц. Для его использования достаточно одеть тренажер на губы и произносить гласные и согласные звуки.
На тренажеры планируется потратить 540 тысяч рублей. Стоимость одного приспособления оценивается в 150-300 рублей.
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Новости путешествий , Видео , Авиакомпания "Победа"
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