Лучезарная улыбка давно стала визитной карточкой стюардесс по всему миру. Но пока одни бортпроводники посещают стоматолога, пытаясь добиться идеальной улыбки, иные рассчитывают на помощь специальных тренажеров. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

На днях стало известно, что бюджетная авиакомпания "Победа" закупит для школы бортпроводников специальные тренажеры для улыбок. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителей компании и портал госзакупок.

Победа рассчитывает закупить порядка 3000 тренажеров Silicone face slimmer или их аналог.

"Безупречная улыбка бортпроводника — наш стандарт. Мы растем, а все тренажеры индивидуальные. С учетом стратегии роста у нас большой набор в собственную школу. Хотим, чтобы навыком шикарной улыбки обладали все выпускники школы без исключения",

— подчеркивают в авиакомпании.

aliexpress.ru

Производители гарантируют: тренажер для улыбки укрепляет 12 лицевых мышц. Для его использования достаточно одеть тренажер на губы и произносить гласные и согласные звуки.

На тренажеры планируется потратить 540 тысяч рублей. Стоимость одного приспособления оценивается в 150-300 рублей.