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«Ходила голодная»: российская туристка об Абхазии 

Уника Новости 4 часа назад
Российская туристка развеяла очередной миф об Абхазии
Рассказы о «дешевизне» отдыха в Абхазии оказались не более чем мифом. По крайне мере, к такому выводу пришла побывавшая в республике российская туристка. Свои впечатления от отпуска она описала фразой «ходила голодная».
В своем блоге «Летаем сами» на платформе «Яндекс Дзен» девушка посетовала, что, например, в Сочи цены в кафе, ресторанах и столовых были ниже, а сами заведения выглядели более прилично.
Сервис в Абхазии оставлял желать лучшего. Так, в восемь утра в кафе туристку «встречали сонные лица персонала», а иногда ей «просто отказывали в обслуживании», поскольку еще не все пришли на свои рабочие места.
Возникли у россиянки вопросы и к свежести приготовленных блюд. По словам путешественницы, очень часто это были вчерашние блинчики, и если в качестве начинки шел творог, то он оказывался кислым. Еще одним минусом стало то, что даже в самом простом заведении в черте города в чек включали 10 процентов от стоимости за обслуживание.
Автор блога также рассказала, что средняя стоимость яичницы в кафе и столовых Пицунды составляла 100-180 рублей, сырников — 150 рублей, кофе с молоком 100-150 рублей. Первые блюда обходились в 90-150 рублей, а вторые мясные блюда — в 200-300 рублей. В пригороде можно было поесть дешевле.
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