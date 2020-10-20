«Ходила голодная»: россиянка описала отдых в Абхазии

Российская туристка, побывавшая в Абхазии, описала отдых словами «ходила голодная». Своими впечатлениями она поделилась в блоге «Летаем сами» на платформе «Яндекс Дзен»

Как отметила девушка, отправляясь в республику, она рассчитывала на «дешевизну», которая в итоге «оказалась мифом».

«Отдых в Абхазии может быть вполне бюджетным, но в Сочи, например, цены в кафе, ресторанах и столовых были ниже, а сами заведения выглядели более прилично», — написала автор блога.

В качестве примера девушка привела завтраки: в восемь утра в кафе ее «встречали сонные лица персонала», а иногда людей не было на местах, и ей «просто отказывали в обслуживании».

«Далеко не всегда предлагали что-то свежеприготовленное. Очень часто это были вчерашние блинчики с начинкой: с творогом или мясом. При этом творог оказывался кислым», — добавила она.

Средняя стоимость яичницы в кафе и столовых Пицунды, по ее словам, составляла 100-180 рублей, сырников — 150 рублей, кофе с молоком 100-150 рублей, первых блюд — 90-150 рублей, а вторых мясных блюд — 200-300 рублей.

«В центре обычно дороже, в пригороде дешевле. И да, почти в каждом, даже самом простом заведении в черте города, в чек включали 10 процентов от стоимости за обслуживание», — подытожила туристка.