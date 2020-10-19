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Выяснилось, что делать при заражении COVID за границей 

Анастасия Иванова 59 минут назад
Выяснилось, что делать при заражении COVID за границей
Фото: РИА Новости
Перед путешествием туристам стоит позаботиться об оформлении медицинской страховки, чтобы не столкнуться с юридическими трудностями и лишними тратами при заражении коронавирусом. Об этом рассказал израильский адвокат Эли Гервиц, сообщают РИА Новости.
Адвокат поделился, что, если путешественнику поставили диагноз в Израиле, то его депортировать нельзя. Дело в том, что болезнь пациента не нарушает условия пребывания в стране, наказание за это человеку не грозит. И подобных правил придерживаются и в других государствах.
Гервиц добавил, что страховка является необходимым условием для путешествия. Также туристу стоит изучить условия компаний, поскольку многие из них на фоне пандемии изменили список ситуаций, которые попадают под страховой случай.
Ранее «Рамблер» писал о том, что популярный курорт Крыма предложили закрыть для туристов.
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Новости путешествий , РИА Новости
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