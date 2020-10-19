Выяснилось, что делать при заражении COVID за границей 

Путешественникам следует внимательно отнестись к оформлению медицинской страховки при выезде за границу, чтобы не столкнуться с юридическими трудностями и лишними тратами при заражении коронавирусом. Об этом в понедельник, 19 октября, рассказал израильский адвокат Эли Гервиц.

— В этом году мы неоднократно сталкивались с ситуациями, когда человек в чужой для себя стране заражается коронавирусом. Во многих странах мира в таком случае обязанность по его лечению возлагается на местные власти, — отметил специалист.

Он подчеркнул, что, если диагноз поставили туристу в Израиле, депортировать его нельзя. Болезнь пациента не нарушает условия пребывания в стране, наказание за это человеку не грозит. Подобных правил придерживаются и в других государствах.