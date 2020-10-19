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Выяснилось, что делать при заражении COVID за границей 

Вечерняя Москва 1 час назад
Выяснилось, что делать при заражении COVID за границей
Фото: Вечерняя Москва
Путешественникам следует внимательно отнестись к оформлению медицинской страховки при выезде за границу, чтобы не столкнуться с юридическими трудностями и лишними тратами при заражении коронавирусом. Об этом в понедельник, 19 октября, рассказал израильский адвокат Эли Гервиц.

— В этом году мы неоднократно сталкивались с ситуациями, когда человек в чужой для себя стране заражается коронавирусом. Во многих странах мира в таком случае обязанность по его лечению возлагается на местные власти, — отметил специалист.

Он подчеркнул, что, если диагноз поставили туристу в Израиле, депортировать его нельзя. Болезнь пациента не нарушает условия пребывания в стране, наказание за это человеку не грозит. Подобных правил придерживаются и в других государствах.
Как уточнил Гервиц, покупка страховки является необходимым условием путешествия. Также гражданину стоит изучить условия компаний, поскольку многие из них на фоне пандемии изменили список ситуаций, которые попадают под страховой случай, передает РИА Новости.
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Новости путешествий , РИА Новости
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