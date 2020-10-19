Средние расходы китайских туристов на товары и услуги в России оцениваются в 16 тысяч рублей за поездку, сообщает АТОР.

В эту сумму не входят траты на проживание и билеты, уточнили в одной из крупнейших китайских туристических компаний.

"Данные по расходам учитывались при посещении нашими туристами трех направлений в России – Москва, Санкт-Петербург, озеро Байкал", – пояснила представитель фирмы Ли Янь.

Главные категории товаров, которые интересуют китайских гостей – золото, янтарь, ювелирная продукция, сувениры.

"Крупные покупки (дизайнерская одежда, парфюмерия и так далее) делают в основном не в Санкт-Петербурге, а в Москве (в частности, посещая ЦУМ)", — отметила сотрудница компании.

Также, по ее словам, в Китае считают, что их путешественники вернутся на международный туррынок в апреле 2021 года.

При этом туризм в Россию претерпит ряд изменений. Так, например, уже в 2019 году наблюдалась тенденция к омоложению китайского турпотока. Если раньше это были гости от 60 лет и старше, то сейчас средний возраст туриста из Китая – 60 и менее лет.

Благодаря Чемпионату мира по футболу, который прошел в РФ, расширяется география путешествий туристов из КНР по нашей стране. "После чемпионата многие целенаправленно спрашивали новые направления – Калининград, Волгоград", – сообщила представитель китайской компании.

Пандемия изменит привычный уклад китайского туризма в России. Спрос на традиционные маршруты с магазинами снизится. Произойдет переориентация на медицинский, оздоровительный, экологический туризм