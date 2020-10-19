Стюардесса рассказала правду о процессе раскрытия надувного трапа на борту самолета. Соответствующая дискуссия развернулась на Reddit, на нее обратили внимание в Daily Express.

По словам бортпроводницы, использовать указанную систему ей пока приходилось исключительно в рамках учебного процесса, не в реальных условиях.

«Каждый раз, когда вы это делаете, вы получаете электрический разряд — удар током. Это похоже на то, как вы касаетесь чего-то "заряженного" и слышите характерный звук», — пояснила автор треда, подчеркнув при этом, что в целом такие удары не несут опасности.

Отмечается, что, как правило, разряды возникают ввиду особых характеристик воздуха, а именно его низкой температуры и крайней сухости. В результате к «шоковой» реакции приводит контакт таких отрицательно заряженных электронов с положительно заряженной поверхностью.