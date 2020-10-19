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В Сочи рассказали, носят ли туристы маски на улицах 

РИА Новости и ещё 1 7 часов назад
В Сочи рассказали, носят ли туристы маски на улицах
Фото: РИА Новости
Отдыхающие в Сочи не спешат выполнять требование об обязательном ношении масок на улицах, сообщает TourDom.ru со ссылкой на представителей туристических компаний и отелей города.
Так, по словам руководителя сочинского туроператора Александры Сердюченко, пока основная масса местных жителей по городу ходит без средств защиты.

"Что касается гостей, то их и раньше одеть в маски было весьма трудно", — добавила она.

При этом, генеральный директор санатория в Сочи Дмитрий Богданов обратил внимание, что многие соблюдают социальную дистанцию. Эксперт отметил ответственный подход к мерам безопасности в гостиницам и здравницах, в том числе термометрию на входе, отслеживание первых признаков заболевания у гостей и сотрудников, перевод на удаленку части персонала.

"В итоге ситуация явно более спокойная и безопасная, чем во многих других крупных городах России", — резюмировал он.

Эксперты напоминают, что масочный режим на Кубани был усилен 15 октября. Согласно разъяснениям местного оперативного штаба, жителям и отдыхающим в регионе туристам необходимо надевать средства индивидуальной защиты не только в закрытых помещениях, но и на улице, в парках и скверах. За невыполнение требования обещают выписывать предупреждение. Злостных нарушителей могут оштрафовать на сумму от одной до 30 тысяч рублей.
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Новости путешествий , Дмитрий Богданов
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