Отель только для зараженных COVID появился в Чехии 

В Чехии открыли первый в мире отель, предназначенный только для зараженных коронавирусной инфекцией.
По словам менеджера отеля для зараженных коронавирусом, который открылся в центре Праги, спрос на данные услуги оказался большим. В основном люди приобретают одноместные номера, однако отель также может принимать пары.
Отмечается, что все услуги, от заселения до заказа еды в номер, происходят бесконтактно — по телефону или в электронном виде. Весь имеющийся персонал строго соблюдает меры предосторожности и носит необходимые средства защиты.
Главной особенностью отеля является то, что попасть в него можно только при положительном тесте на COVID-19. Если человек только ждет результатов анализа или вовсе не болеет, то ему откажут, передает Novinky.cz.