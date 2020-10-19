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Отель только для зараженных COVID появился в Чехии 

Vse42.ru 2 часа назад
Отель только для зараженных COVID появился в Чехии
Фото: Vse42.ru
В Чехии открыли первый в мире отель, предназначенный только для зараженных коронавирусной инфекцией.
По словам менеджера отеля для зараженных коронавирусом, который открылся в центре Праги, спрос на данные услуги оказался большим. В основном люди приобретают одноместные номера, однако отель также может принимать пары.
Отмечается, что все услуги, от заселения до заказа еды в номер, происходят бесконтактно — по телефону или в электронном виде. Весь имеющийся персонал строго соблюдает меры предосторожности и носит необходимые средства защиты.
Главной особенностью отеля является то, что попасть в него можно только при положительном тесте на COVID-19. Если человек только ждет результатов анализа или вовсе не болеет, то ему откажут, передает Novinky.cz.
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