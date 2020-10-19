Отель только для зараженных COVID появился в Чехии 

В Чехии открыли первый в мире отель, предназначенный только для зараженных коронавирусной инфекцией.

По словам менеджера отеля для зараженных коронавирусом, который открылся в центре Праги, спрос на данные услуги оказался большим. В основном люди приобретают одноместные номера, однако отель также может принимать пары.

Отмечается, что все услуги, от заселения до заказа еды в номер, происходят бесконтактно — по телефону или в электронном виде. Весь имеющийся персонал строго соблюдает меры предосторожности и носит необходимые средства защиты.