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Стюардесса в мини-юбке на трапе восхитила Cеть 

Lenta.ru 4 часа назад
Стюардесса в мини-юбке на трапе восхитила Cеть
Фото: depositphotos.com
Стюардесса из Португалии сфотографировалась на трапе самолета и восхитила пользователей сети. Снимком девушка по имени Сара Багорро (Sara Bagorro) поделилась на своей странице в Instagram.
На размещенном кадре стюардесса позирует, сидя на трапе в форме с мини-юбкой и туфлями на высоком каблуке. «Мои любимые 25 минут», — подписала она снимок.
@sara.bagorro
Подписчики в комментариях восхитились фигурой девушки, особенно ее

«потрясающими длинными ногами». «Удивительная женщина!», «У вас очень сексуальная форма», «Великолепная и элегантная! Прекрасные ноги в чулках», — писали они.

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