Стюардесса в мини-юбке на трапе восхитила Cеть 

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Стюардесса из Португалии сфотографировалась на трапе самолета и восхитила пользователей сети. Снимком девушка по имени Сара Багорро (Sara Bagorro) поделилась на своей странице в Instagram

На размещенном кадре стюардесса позирует, сидя на трапе в форме с мини-юбкой и туфлями на высоком каблуке. «Мои любимые 25 минут», — подписала она снимок.

@sara.bagorro