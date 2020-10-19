Стюардесса в мини-юбке на трапе восхитила Cеть 

Стюардесса из Португалии сфотографировалась на трапе самолета и восхитила пользователей сети. Снимком девушка по имени Сара Багорро (Sara Bagorro) поделилась на своей странице в Instagram.
На размещенном кадре стюардесса позирует, сидя на трапе в форме с мини-юбкой и туфлями на высоком каблуке. «Мои любимые 25 минут», — подписала она снимок.
@sara.bagorro
Подписчики в комментариях восхитились фигурой девушки, особенно ее
«потрясающими длинными ногами». «Удивительная женщина!», «У вас очень сексуальная форма», «Великолепная и элегантная! Прекрасные ноги в чулках», — писали они.