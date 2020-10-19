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Cтюардесса рассказала, из-за чего переживает в самолете 

Lenta.ru 4 часа назад
Стюардесса рассказала, из-за чего переживает на борту
Фото: Lenta.ru
Российская бортпроводница рассказала о категории пассажиров, заставляющей ее «поволноваться». Ими оказались люди, употребляющие на борту спиртные напитки, отметила стюардесса по имени Тая на своей странице в Instagram.
Отвечая на вопрос, чего боятся бортпроводницы, девушка отметила, что в первый месяц работы переживала во время посадок, но затем «страх прошел сам по себе». Сейчас, призналась девушка, ее уже не пугает ничего, но есть моменты, которые «приносят дискомфорт».

«Это пассажиры в состоянии сильного алкогольного опьянения. Есть пассажиры, которые выпьют и засыпают, а есть те, которые могут дебоширить, устроить драку, покурить в туалете. Это меня волнует, я часто переживаю из-за этого», — сказала бортпроводница.

Ранее сообщалось, что стюардесса американской авиакомпании раскрыла самые раздражающие поступки пассажиров самолета. По ее словам, больше всего бортпроводницам не нравится, когда путешественники кладут в проход свои личные вещи.
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