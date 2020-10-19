Стюардесса рассказала, из-за чего переживает на борту

Российская бортпроводница рассказала о категории пассажиров, заставляющей ее «поволноваться». Ими оказались люди, употребляющие на борту спиртные напитки, отметила стюардесса по имени Тая на своей странице в Instagram

Отвечая на вопрос, чего боятся бортпроводницы, девушка отметила, что в первый месяц работы переживала во время посадок, но затем «страх прошел сам по себе». Сейчас, призналась девушка, ее уже не пугает ничего, но есть моменты, которые «приносят дискомфорт».

«Это пассажиры в состоянии сильного алкогольного опьянения. Есть пассажиры, которые выпьют и засыпают, а есть те, которые могут дебоширить, устроить драку, покурить в туалете. Это меня волнует, я часто переживаю из-за этого», — сказала бортпроводница.