В Турции заявили о втором пике пандемии коронавируса

Число выявленных зараженных коронавирусом Турции за сутки выросло на 1815, это наибольший показатель с 8 мая, свидетельствуют данные минздрава страны.

Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. В сентябре в стране неоднократно фиксировались наибольшие за четыре месяца показатели новых случаев коронавируса за сутки и смертей от него.

"Сегодня выявлено 1 815 новых случаев COVID-19, всего заразившихся — 347 493. Умерли 72 больных, всего умерших — 9 296. Вылечились сегодня 1 504 пациента, всего — 304 003",

— говорится в сводке минздрава.