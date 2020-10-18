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В Турции заявили о втором пике пандемии коронавируса в стране 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
В Турции заявили о втором пике пандемии коронавируса
Фото: depositphotos.com
Число выявленных зараженных коронавирусом в Турции за сутки выросло на 1815, это наибольший показатель с 8 мая, свидетельствуют данные минздрава страны.
Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. В сентябре в стране неоднократно фиксировались наибольшие за четыре месяца показатели новых случаев коронавируса за сутки и смертей от него.

"Сегодня выявлено 1 815 новых случаев COVID-19, всего заразившихся — 347 493. Умерли 72 больных, всего умерших — 9 296. Вылечились сегодня 1 504 пациента, всего — 304 003",

— говорится в сводке минздрава.
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