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Названы способы защиты от COVID во время перелета 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Названы способы защиты от COVID во время перелета
Фото: РИА Новости
Администрация транспортной безопасности США (TSA) поделилась способами, как обезопасить себя от коронавируса на борту самолета и в аэропорту, сообщает Express.
Первое правило — соблюдение социальной дистанции, там, где это возможно (например, на контрольно-пропускном пункте). По данным TSA, расстояние между людьми должно быть шесть футов, то есть около 183 сантиметров. Кроме того, специалисты напомнили о необходимости носить маску на протяжении всего путешествия.
Также эксперты поделились способами максимально обезопасить себя на предполетном досмотре. Раньше, когда путешественники проходили через службу безопасности аэропорта, их просили положить верхнюю одежду и предметы в лотки. Однако они могут быть довольно грязными.
В 2016 году Ноттингемский университет и Финский национальный институт здравоохранения и социального обеспечения провели исследование, чтобы выяснить, где самое грязное место в аэропорту. Самыми "злостными преступниками" оказались именно лотки. В половине из них исследователи обнаружили вирусы гриппа и других заболеваний.
Проблема с лотками заключается в том, что пассажиры регулярно кладут в них множество грязных предметов: от зубных протезов и ингаляторов до обуви и использованных детских подгузников. Более того, туристам приходится брать лотки в руки.
Хотя с начала пандемии меры по дезинфекции и очистке в аэропортах были усилены, TSA рекомендует пассажирам помещать все предметы в ручную кладь. "Снимите ремни и выньте все личные вещи из карманов, такие как кошельки, ключи или телефоны, прежде чем встать в очередь контрольно-пропускного пункта, и поместите их в свою ручную кладь", — поясняют в TSA.
Гигиена также необходима, чтобы ограничить распространение вируса.

"Соблюдайте правила гигиены, такие как регулярное мытье рук, в том числе непосредственно перед и после завершения процесса проверки. Или используйте дезинфицирующее средство", — предупреждают эксперты.

Кроме того, они рекомендуют отдыхающим закладывать больше времени на предполетные процедуры, так как коронавирус повлиял на штатное расписание, и в аэропорту все проверки проходят дольше.
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