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Отельеры в Крыму высказались об обязательных тестах на COVID 

РИА Новости 2 часа назад
Отельеры в Крыму высказались об обязательных тестах
Фото: РИА Новости
Крымские отельеры уверены, что даже если справки об отсутствии коронавируса сделают обязательными для заселения в гостиницы на всем полуострове, это не повлияет на турпоток, сообщает TourDom.ru.
Такую меру уже вводят власти Севастополя, где гости обязаны будут предъявить результат ПЦР-теста или анализа на антитела, полученный не более чем за пять дней до прибытия. Власти Республики Крым на подобное ужесточение пока не пошли, но, учитывая повсеместное ухудшение эпидемиологической ситуации, исключать такой сценарий нельзя.
Тем не менее представителей сферы гостеприимства полуострова, это не пугает. "Для нас этот вопрос не очень актуален, — заявила председатель общественной организации "Ассоциация малых отелей Крыма" и собственник севастопольской виллы Наталья Стамбульникова. — Кто планировал в Крым, тот и так поедет, так как спрос на Новый год уже сумасшедший, запрашивают каждый день, как туроператоры, так и частные лица".
По ее словам, это объяснимо, так как заграница для многих недоступна, и требование о прохождении тестирования вполне нормальное, потому что безопасность — это самое главное.

"Сказать, что мера как-то критично скажется на бронированиях или аннуляциях, я не могу", — уточнила эксперт.

У администрации популярного ялтинского отеля эта тема также не вызывает опасений.

"Мы не отменяли это требование на протяжении всего сезона, и сейчас также для заселения к нам требуется справка об отрицательном результате теста на коронавирус, — пояснила представитель гостиницы. — Это совершенно не повлияло на спрос в нашем сегменте. Подавляющее большинство гостей относится с пониманием и благодарностью за серьезный комплексный подход к безопасности на территории курорта".

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