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Оценена вероятность подхватить коронавирус в самолете 

Lenta.ru и ещё 1 17 октября 2020
Оценена вероятность подхватить COVID-19 в самолете
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Риск заразиться коронавирусом в самолете крайне низкий, заявил глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жуньяк. По его словам, вероятность подхватить вирус находится в той же категории, что и удар молнии, пишет Sky News.
Исследование, которое провело министерство обороны США, показало, что когда сидящий в салоне самолета пассажир носит маску, в среднем 0,003% частиц воздуха в зоне дыхания вокруг головы человека являются заразными, даже когда все кресла заняты. Это связано с тем, что люди во время полета практически не ходят и не говорят. Кроме того, современные воздушные судна оснащены фильтрами, уничтожающими вредные частицы.
По мнению авторов исследования, чтобы заразиться коронавирусом в самолете, пассажир должен провести в полете 54 часа. На самолетах Boeing 777 и 767 компании United Airlines провели исследование. Оно показало, что около 99,99 процентов частиц были отфильтрованы из салона в течение шести минут из-за быстрой циркуляции воздуха, нисходящей вентиляции и систем фильтрации на самолете.
Ранее американская стюардесса Кэт Камалани (Kat Kamalani) назвала наиболее загрязненные бактериями и, следовательно, опасные во время пандемии коронавируса места на борту самолета. Так, в первую очередь, по мнению бортпроводницы, пассажирам следует избегать частого контакта с поверхностями непосредственно в зоне посадочного места — к примеру, с карманами на впереди стоящих креслах. Кроме того, подчеркнула сотрудница авиакомпании, путешественникам необходимо с осторожностью прикасаться к откидным столикам.
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Новости путешествий , Пентагон , Sky News
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