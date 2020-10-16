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Названы самые популярные курорты для отдыха с детьми в ноябре 

РИА Новости 3 часа назад
Названы популярные курорты для отдыха в ноябре
Фото: РИА Новости
Ялта и Севастополь в Крыму, Сочи и Геленджик в Краснодарском крае вошли в число самых востребованных курортов для отдыха с детьми поздней осенью, сообщает Tvil.ru.
Список составлен на основании данных раннего бронирования туристами с детьми жилья для отдыха в период с 1 по 30 ноября 2020 года.
Также в числе популярных направлений для семейного отдыха — Алушта, Алупка, Мисхор и Евпатория в Крыму, Лермонтово в Краснодарском крае и Гагра в Абхазии.
По данным сервиса, путешественники с детьми бронируют отдых в ноябре на период от трех до 15 ночей и тратят на проживание от одной до 5,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего остановиться в Геленджике, дороже — в Ялте.
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