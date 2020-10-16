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Российская туристка раскрыла реальную обстановку в Абхазии во время пандемии 

Lenta.ru 5 часов назад
Туристка раскрыла реальную обстановку в Абхазии
Фото: Depositphotos
Россиянка, отдохнувшая в Абхазии осенью, раскрыла реальную обстановку на курортах во время пандемии коронавируса. Своими наблюдениями путешественница поделилась в блоге «Летаем сами» на платформе «Яндекс. Дзен».
Так, по словам туристки, в качестве основного направления для отдыха она выбрала Пицунду, однако решила отвести один день на посещение Сухума. Как отметила россиянка, пляж города был практически пустым, а на набережной совсем не было гуляющих.
При этом, по заверениям путешественницы, на набережной Пицунды во время коронавируса кипит жизнь и много людей. Несмотря на непопулярность столицы, блогерша все же посоветовала провести там какое-то время.
«Но в Сухум съездить стоит. Это в каком-то смысле уже история. Порой он производит очень удручающее впечатление. Обшарпанные дома с разбитыми окнами, внутри которых выросли деревья и вылезли своими ветками наружу. При этом очень много строений начала прошлого века, а может быть, даже конца позапрошлого. Есть ощущение, что попадаешь в прошлое. И в этом что-то есть», — уточнила она.
Ранее в октябре отдыхающие в Абхазии туристы и местные жители описали происходящее на курортах при росте заразившихся коронавирусом. Так, по заверениям жителей абхазкой столицы, паники среди людей сейчас нет. Путешественники, которые поехали в Новый Афон, также рассказали о спокойной обстановке в регионе.
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Новости путешествий , Яндекс
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