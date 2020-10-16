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Стюардесса раскрыла самые раздражающие поступки пассажиров самолета 

Lenta.ru 1 час назад
Стюардесса раскрыла раздражающие поступки пассажиров
Фото: Lenta.ru
Стюардесса американской авиакомпании Монсеррат Андуджар-Геакоман (Monserrat Andujar-Geacoman) раскрыла самые раздражающие поступки пассажиров самолета. Своим мнением девушка поделилась с изданием Daily Express.
По ее словам, больше всего бортпроводницам не нравится, когда путешественники кладут свои личные вещи в проход.

«Представьте, что я пришла в ваш офис, сняла обувь и оставила ее на виду, чтобы вы могли споткнуться о нее»,

— пояснила сотрудница перевозчика.
Она добавила, что, чтобы облегчить жизнь стюардессам, достаточно убрать багаж на полку, а также не выставлять в проход колени и локти.
Кроме того, Андуджар-Геакоман считает, что пассажирам не следует брать с собой в туалет телефоны. Как отметила бортпроводница, это раздражает персонал, с сотовыми люди проводят больше времени в уборной и заставляют попутчиков дольше ожидать, стоя в проходе.
В октябре российская стюардесса перечислила несколько фраз, которые, как правило, звучат во время каждого авиаперелета и раздражают членов экипажа. В первую очередь, по ее словам, бортпроводниц выводят из себя просьбы пассажиров разместить их ручную кладь на багажной полке.
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