Психоделическая ностальгия: прогулка по отелям КНДР, застывшим во времени 

Потрясающая новая книга австралийского писателя Джеймса Скаллина открывает двери отелей Северной Кореи, которые словно застыли во времени. Здесь есть неоновые караоке-залы, бассейны, роскошные ретро-рестораны и бары. Уникальные фотографии интерьера и персонала закрытых гостиниц удалось сделать Николь Рид. Австралийцы получили разрешение заглянуть туда, куда вход большинству иностранцев строго запрещен. Необычное издание дает возможность рассмотреть роскошный ретро-интерьер отелей Северной Кореи. Мало кто из иностранных туристов получает разрешение останавливаться в таких гостиницах, но писателю Джеймсу Скаллину это удалось.

Австралиец побывал в КНДР восемь раз. Его всегда привлекали отели, поскольку там можно пообщаться с людьми в спокойной и расслабленной обстановке, в отличие от строгого контроля на улице и в общественных местах. Джеймса привлекает северокорейская культура, ведь она — единственная в своем роде.

На фотографиях, сделанных Николь Рид, запечатлены интерьеры самых роскошных отелей Пхеньяна.

Австралийцы пробыли в столице КНДР пять дней и посетили 11 гостиниц. Для этого им пришлось получить специальные разрешения, ведь обычным туристам вход сюда строго запрещен.

Джеймс Скаллин решил издать книгу об отелях Северной Кореи, потому что эта тема политизирована меньше всего.

Его любимое место — караоке-зал в отеле Koryo. Он называет обстановку в этой гостинице китчевой и психоделической. Ретро-стиль здесь сочетается с футуризмом.

Дизайнеры, которые создавали гостиничные интерьеры, никогда не были за рубежом.

Отели предлагают посетителям пятизвездочные удобства, но в них нет Wi-Fi и обслуживания номеров.

Все гостиницы в КНДР — государственные. Тем не менее, каждая из них гордится своей уникальностью и неповторимостью. Здесь строгие стилевые ограничения, которые царят по всей стране, немного ослаблены, поэтому есть место свободе творчества.

Впервые Джеймс Скаллин побывал в Северной Корее в 2012 году. Писателя всегда интересовали постсоветские страны, их уникальная культура и эстетика, которые кардинально отличаются от жизни на западе.

Лондонский фотограф Майкл Хуневич сумел с большим трудом вывезти редчайшие кадры из Северной Кореи. Благодаря этому Европа смогла увидеть уникальные снимки.

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