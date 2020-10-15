Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Психоделическая ностальгия: прогулка по отелям КНДР, застывшим во времени 

BigPicture.ru 6 часов назад
Психоделическая ностальгия: прогулка по отелям КНДР, застывшим во времени
Фото: BigPicture.ru
Потрясающая новая книга австралийского писателя Джеймса Скаллина открывает двери отелей Северной Кореи, которые словно застыли во времени. Здесь есть неоновые караоке-залы, бассейны, роскошные ретро-рестораны и бары. Уникальные фотографии интерьера и персонала закрытых гостиниц удалось сделать Николь Рид. Австралийцы получили разрешение заглянуть туда, куда вход большинству иностранцев строго запрещен. Необычное издание дает возможность рассмотреть роскошный ретро-интерьер отелей Северной Кореи. Мало кто из иностранных туристов получает разрешение останавливаться в таких гостиницах, но писателю Джеймсу Скаллину это удалось.
Австралиец побывал в КНДР восемь раз. Его всегда привлекали отели, поскольку там можно пообщаться с людьми в спокойной и расслабленной обстановке, в отличие от строгого контроля на улице и в общественных местах. Джеймса привлекает северокорейская культура, ведь она — единственная в своем роде.
На фотографиях, сделанных Николь Рид, запечатлены интерьеры самых роскошных отелей Пхеньяна.
Австралийцы пробыли в столице КНДР пять дней и посетили 11 гостиниц. Для этого им пришлось получить специальные разрешения, ведь обычным туристам вход сюда строго запрещен.
Джеймс Скаллин решил издать книгу об отелях Северной Кореи, потому что эта тема политизирована меньше всего.
Его любимое место — караоке-зал в отеле Koryo. Он называет обстановку в этой гостинице китчевой и психоделической. Ретро-стиль здесь сочетается с футуризмом.
Дизайнеры, которые создавали гостиничные интерьеры, никогда не были за рубежом.
Отели предлагают посетителям пятизвездочные удобства, но в них нет Wi-Fi и обслуживания номеров.
Все гостиницы в КНДР — государственные. Тем не менее, каждая из них гордится своей уникальностью и неповторимостью. Здесь строгие стилевые ограничения, которые царят по всей стране, немного ослаблены, поэтому есть место свободе творчества.
Впервые Джеймс Скаллин побывал в Северной Корее в 2012 году. Писателя всегда интересовали постсоветские страны, их уникальная культура и эстетика, которые кардинально отличаются от жизни на западе.
Лондонский фотограф Майкл Хуневич сумел с большим трудом вывезти редчайшие кадры из Северной Кореи. Благодаря этому Европа смогла увидеть уникальные снимки.
Смотрите также — Самое закрытое метро в мире: пхеньянская подземка глазами иностранца
Понравилось? Хотите быть в курсе обновлений? Подписывайтесь на наш Twitter, страницу в Facebook или канал в Telegram.
Источник
Видео дня. Исторические места, которые скоро исчезнут
BigPicture.ru: последние новости
Где живут самые пышногрудые женщины Где живут самые пышногрудые женщины Хреновый дизайн: туристы делятся фотографиями бассейнов в форме пениса Хреновый дизайн: туристы делятся фотографиями бассейнов в форме пениса VIP-роскошь в отеле «Савой», любимой гостинице богатых и знаменитых VIP-роскошь в отеле «Савой», любимой гостинице богатых и знаменитых
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Постоянно приходилось искать еду»: туристка об Алтае
«Постоянно приходилось искать еду»: туристка об Алтае
«Постоянно приходилось искать еду»: туристка об Алтае
«Постоянно приходилось искать еду»: туристка об Алтае
Стюардессы раскрыли секреты профессии
Стюардессы раскрыли секреты профессии
Видео
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
О чем стюардессы никогда не расскажут пассажирам
10:20
О чем стюардессы никогда не расскажут пассажирам
Новости путешествий
«Аэрофлоту» запретили летать в Шанхай
03:49
«Аэрофлоту» запретили летать в Шанхай
Новости путешествий
Почему в Антарктике запрещены исследования
11:15
Почему в Антарктике запрещены исследования
Новости путешествий
Россияне по-прежнему активно штурмуют Сочи
02:53
Россияне по-прежнему активно штурмуют Сочи
Отдых в России
Зачем опытные туристы берут боковую верхнюю у туалета
04:34
Зачем опытные туристы берут боковую верхнюю у туалета
Новости путешествий
12 секретов комфортного полета на самолете
04:46
12 секретов комфортного полета на самолете
Новости путешествий
Какие тайны прячут в Петропавловской крепости
14:09
Какие тайны прячут в Петропавловской крепости
Отдых в России
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение