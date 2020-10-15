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Российские туристы оценили отдых в Сочи 

Lenta.ru 1 час назад
Российские туристы оценили отдых в Сочи
Фото: Lenta.ru
Своими отзывами россияне поделились с газетой «Аргументы и Факты».
Как отметил побывавший на курорте житель Подмосковья Сергей Воронин, отдых на Черном море его не разочаровал: удалось найти бюджетный отель, стоимость проживания в котором составила всего 1300 рублей с завтраком в сутки.

«Номера комфортные, шведский стол — без изысков, но вкусно. Есть, на что посмотреть, хорошо организован транспорт, на такси цены приемлемые. Кругом пальмы, жара и теплое море», — сказал турист.

В свою очередь, житель Екатеринбурга Олег Шарко похвалил «по-настоящему вкусную еду», которую подают в ресторанах курорта.

«Если борщ подают — так пряный, кубанский, с чесночным хлебом если, пельмени — то лепленные вручную, а в сметане ложка стоит», — объяснил собеседник газеты.

Единственным, на что пожаловались отдыхающие в беседе с журналистами, стало несоблюдение туристами масочного режима и социальной дистанции. «Людей много, друг к дружке жмутся, задевают. (…) Это не только неприятно, но и опасно в сложившейся обстановке», — рассказала приехавшая на курорт из Краснодара Елена Цой, описывая обстановку на железнодорожном вокзале города.
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Новости путешествий , Сергей Воронин , Аргументы и Факты
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