Российские туристы оценили отдых в Сочи 

Своими отзывами россияне поделились с газетой «Аргументы и Факты».

Как отметил побывавший на курорте житель Подмосковья Сергей Воронин , отдых на Черном море его не разочаровал: удалось найти бюджетный отель, стоимость проживания в котором составила всего 1300 рублей с завтраком в сутки.

«Номера комфортные, шведский стол — без изысков, но вкусно. Есть, на что посмотреть, хорошо организован транспорт, на такси цены приемлемые. Кругом пальмы, жара и теплое море», — сказал турист.

В свою очередь, житель Екатеринбурга Олег Шарко похвалил «по-настоящему вкусную еду», которую подают в ресторанах курорта.

«Если борщ подают — так пряный, кубанский, с чесночным хлебом если, пельмени — то лепленные вручную, а в сметане ложка стоит», — объяснил собеседник газеты.

Единственным, на что пожаловались отдыхающие в беседе с журналистами, стало несоблюдение туристами масочного режима и социальной дистанции. «Людей много, друг к дружке жмутся, задевают. (…) Это не только неприятно, но и опасно в сложившейся обстановке», — рассказала приехавшая на курорт из Краснодара Елена Цой, описывая обстановку на железнодорожном вокзале города.