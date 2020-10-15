Названы страны с меньшими ограничениями для туристов

Международная ассоциация воздушного транспорта обновила данные на интерактивной карте, где отображены степени ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщает АТОР.

На сегодняшний день, по данным ассоциации, всего восемь стран находятся в списке "not restrictive", то есть в этих государствах наиболее мягкая политика контроля и ограничений для авиапутешественников.

Мексике , Гаити и Турции туристам не нужно привозить справку с отрицательным тестом на коронавирус, нужно лишь заполнить специальную онлайн-форму, и предъявить ее по прилету и пройти процедуру бесконтактной термометрии.

Для путешествия в Бразилию отрицательный тест на коронавирус также не нужен. Обязательна медстраховка на весь период пребывания.

Также не требуют результатов анализа Албания, Афганистан. Сербия и Северная Македония. Однако некоторых туристов из других стран, не из России, просят предъявить справки о прохождении теста.