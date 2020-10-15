Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Названы страны с меньшими ограничениями для туристов

Анастасия Иванова
1 час назад
Международная ассоциация воздушного транспорта обновила данные на интерактивной карте, где отображены степени ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщает АТОР.
На сегодняшний день, по данным ассоциации, всего восемь стран находятся в списке "not restrictive", то есть в этих государствах наиболее мягкая политика контроля и ограничений для авиапутешественников.
В Мексике, Гаити и Турции туристам не нужно привозить справку с отрицательным тестом на коронавирус, нужно лишь заполнить специальную онлайн-форму, и предъявить ее по прилету и пройти процедуру бесконтактной термометрии.
Для путешествия в Бразилию отрицательный тест на коронавирус также не нужен. Обязательна медстраховка на весь период пребывания.
Также не требуют результатов анализа Албания, Афганистан. Сербия и Северная Македония. Однако некоторых туристов из других стран, не из России, просят предъявить справки о прохождении теста.
Еще российские туристы могут, получив справку об отрицательном тесте на коронавирус, отправиться в ОАЭ и Танзанию (там придется сдать тест по прилету), на Мальдивы, в Египет. Белоруссия не требует справок от прибывающих россиян.
Новости путешествий,Мексика,Турция,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители