В Турции умер российский турист с коронавирусом 

Российский турист с коронавирусом умер на отдыхе в Турции, еще 53 переболели и получили необходимое лечение. Об этом в четверг, 15 октября, сообщает «Турпром» со ссылкой на данные страховой компании «Согласие»

Как отметили в компании, в октябре и ноябре в Турции «были урегулированы 54 страховых случая»: 27 туристов были госпитализированы, остальные — изолированы в отелях. Один из заболевших скончался, страховая компания организовала и оплатила транспортировку его тела на родину.

Кроме того, два случая заражения россиян коронавирусом были зафиксированы в Египте и один — в ОАЭ.