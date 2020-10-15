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В Турции умер российский турист с коронавирусом 

Lenta.ru 1 час назад
В Турции умер российский турист с коронавирусом
Фото: Lenta.ru
Российский турист с коронавирусом умер на отдыхе в Турции, еще 53 переболели и получили необходимое лечение. Об этом в четверг, 15 октября, сообщает «Турпром» со ссылкой на данные страховой компании «Согласие».
Как отметили в компании, в октябре и ноябре в Турции «были урегулированы 54 страховых случая»: 27 туристов были госпитализированы, остальные — изолированы в отелях. Один из заболевших скончался, страховая компания организовала и оплатила транспортировку его тела на родину.
Кроме того, два случая заражения россиян коронавирусом были зафиксированы в Египте и один — в ОАЭ.

«В связи с заболеванием туристов COVID-19 за границей мы получаем до трех заявлений в неделю. Также есть несколько случаев невыезда по причине заболевания или карантина в стране назначения до поездки», — рассказала заместитель гендиректора компании Екатерина Рысакова, отметив, что всем пострадавшим была оказана оперативная помощь, и все случаи, связанные с заболеванием коронавирусом, «признаны страховыми».

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Новости путешествий , СК "Согласие"
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