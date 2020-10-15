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С какими проблемами можно столкнуться во время стоматологического тура 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Что вас ждет в стоматологическом туре
Фото: depositphotos.com
С каждым годом стоматологический туризм становится все более востребованным. Особенно среди людей, живущих в больших городах. «Рамблер» расскажет о плюсах и минусах стоматологического туризма.
Прежде всего, стоит разобраться, что такое стоматологический туризм. В традиционном понимании этого слова его изобрели находчивые европейцы в 50-60 годах прошлого века. Они быстро сообразили, что стоматология достаточно развилась почти во всем мире, и в некоторых странах получить услуги примерно того же качества можно по рекордно маленькой цене. Даже если учесть расходы на поездку и проживание, получается существенная экономия. Такой подход к лечению зубов актуален и на сегодняшний день и пользуется популярностью во всех странах, в том числе, и в России.

Направления стоматологического туризма в России:

  • «провинциальное» — лечение зубов в пределах страны. К примеру, москвичи наиболее часто обращаются в клиники Рязани, Воронежа и Владимира. Такой тип туризма наиболее популярен и развивается очень стремительно;
  • «заграничное» или получение стоматологических услуг в других странах. Посреднические компании предлагают туры в Минск, некоторые города Латвии и Польши.

Плюсы стоматологического туризма:

  • существенная экономия. Для сравнения: цены на имплантацию и протезирование в Москве дороже в 2 — 2,5 раза рязанских и в 3 — 4 раза минских;
  • возможность совместить лечение с отдыхом. Посредники предлагают размещение пациентов в тематических гостиницах, за определенную сумму можно заранее договориться об экскурсионных турах или самостоятельно побродить по незнакомому городу;
  • достойное качество. Квалификация провинциальных и заграничных стоматологов в большинстве случаев не ниже, а то и выше питерских. Клиники предоставляют достойный уровень сервиса и обслуживания.

Стоматологические туры имеют и свои минусы:

  • необходимость существенных временных затрат на поиск посредника и собственно путешествие;
  • языковой барьер. Если речь идет о лечении за пределами РФ, пациенту иногда приходится столкнуться с проблемами понимания стоматолога и другого обслуживающего персонала;
  • необходимость оформления визы и загранпаспорта (при их отсутствии). Опять-таки, проблема решается тратой определенного количества времени и денег;
  • нецелесообразность мелкого лечения. Если человеку нужно удалить единственный зуб или сделать профессиональную чистку, выезжать за пределы родного города бесполезно;
  • дополнительный стресс от перелетов или переездов. Любое стоматологическая манипуляция сама по себе серьезное испытание для организма. Длительная дорога в клинику и обратно, разница во времени и акклиматизация только усугубляют ситуацию;
  • вынужденная покупка «кота в мешке» при первом туристическом опыте. Каждый посредник предлагает услуги ограниченного количества стоматологов. В редких случаях они оказываются более низкого качества, чем ожидал пациент.
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