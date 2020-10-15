Что вас ждет в стоматологическом туре

С каждым годом стоматологический туризм становится все более востребованным. Особенно среди людей, живущих в больших городах. «Рамблер» расскажет о плюсах и минусах стоматологического туризма.

Прежде всего, стоит разобраться, что такое стоматологический туризм. В традиционном понимании этого слова его изобрели находчивые европейцы в 50-60 годах прошлого века. Они быстро сообразили, что стоматология достаточно развилась почти во всем мире, и в некоторых странах получить услуги примерно того же качества можно по рекордно маленькой цене. Даже если учесть расходы на поездку и проживание, получается существенная экономия. Такой подход к лечению зубов актуален и на сегодняшний день и пользуется популярностью во всех странах, в том числе, и в России.

Направления стоматологического туризма в России: «провинциальное» — лечение зубов в пределах страны. К примеру, москвичи наиболее часто обращаются в клиники Рязани, Воронежа и Владимира. Такой тип туризма наиболее популярен и развивается очень стремительно;

«заграничное» или получение стоматологических услуг в других странах. Посреднические компании предлагают туры в Минск, некоторые города Латвии и Польши.

Плюсы стоматологического туризма: существенная экономия. Для сравнения: цены на имплантацию и протезирование в Москве дороже в 2 — 2,5 раза рязанских и в 3 — 4 раза минских;

возможность совместить лечение с отдыхом. Посредники предлагают размещение пациентов в тематических гостиницах, за определенную сумму можно заранее договориться об экскурсионных турах или самостоятельно побродить по незнакомому городу;

достойное качество. Квалификация провинциальных и заграничных стоматологов в большинстве случаев не ниже, а то и выше питерских. Клиники предоставляют достойный уровень сервиса и обслуживания.