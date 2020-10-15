Объяснено восстановление авиасообщения 

"У нас сегодня восстанавливается авиасообщение. И не потому, что это безвыходная ситуация для экономики этой отрасли, а потому что мы знаем, как сделать так, чтобы люди не заболевали в самолете, люди садились в самолет здоровыми, выходили из самолета здоровыми. И все этапы отсечения людей от инфицированных — я не хочу сказать больных — на сегодняшний день уже понятно, известно и при четком исполнении делают путешествие в самолете абсолютно безопасным", — рассказала Попова, выступая на съезде РСПП.