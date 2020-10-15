Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Объяснено восстановление авиасообщения 

РИА Новости и ещё 1 22 минуты назад
Объяснено восстановление авиасообщения
Фото: РИА Новости
Авиасообщение в России восстанавливается не из-за безвыходной ситуации, а потому, что власти знают, как сделать, чтобы люди не заболевали в самолете, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"У нас сегодня восстанавливается авиасообщение. И не потому, что это безвыходная ситуация для экономики этой отрасли, а потому что мы знаем, как сделать так, чтобы люди не заболевали в самолете, люди садились в самолет здоровыми, выходили из самолета здоровыми. И все этапы отсечения людей от инфицированных — я не хочу сказать больных — на сегодняшний день уже понятно, известно и при четком исполнении делают путешествие в самолете абсолютно безопасным", — рассказала Попова, выступая на съезде РСПП.

Видео дня. Исторические места, которые скоро исчезнут
Последние новости
Стало известно, кому нельзя делать прививку от COVID-19 Стало известно, кому нельзя делать прививку от COVID-19 "Давно угрожал устроить бойню": что известно о борском стрелке "Давно угрожал устроить бойню": что известно о борском стрелке Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек
Новости путешествий , Анна Попова , Российский союз промышленников и предпринимателей , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем опытные туристы берут боковую верхнюю у туалета
Зачем опытные туристы берут боковую верхнюю у туалета
Откровенный снимок стюардесс взбесил поклонников
Откровенный снимок стюардесс взбесил поклонников
Еще в три страны можно будет улететь из России
Еще в три страны можно будет улететь из России
Видео
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
О чем стюардессы никогда не расскажут пассажирам
10:20
О чем стюардессы никогда не расскажут пассажирам
Новости путешествий
«Аэрофлоту» запретили летать в Шанхай
03:49
«Аэрофлоту» запретили летать в Шанхай
Новости путешествий
Почему в Антарктике запрещены исследования
11:15
Почему в Антарктике запрещены исследования
Новости путешествий
Россияне по-прежнему активно штурмуют Сочи
02:53
Россияне по-прежнему активно штурмуют Сочи
Отдых в России
Зачем опытные туристы берут боковую верхнюю у туалета
04:34
Зачем опытные туристы берут боковую верхнюю у туалета
Новости путешествий
12 секретов комфортного полета на самолете
04:46
12 секретов комфортного полета на самолете
Новости путешествий
Какие тайны прячут в Петропавловской крепости
14:09
Какие тайны прячут в Петропавловской крепости
Отдых в России
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение