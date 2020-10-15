Стюардессы в мини устроили фотосессию в кабине пилота

Две американские стюардессы устроили фотосессию в кабине пилота и восхитили пользователей сети. Снимок одна из сотрудниц авиакомпании разместила в своем аккаунте @_amandapierce_ в Instagram.

На фотографии видно девушек в форме с мини-юбкой, занявших кресла пилотов и поднявших ноги кверху. При этом на одной из стюардесс надет головной убор капитана воздушного судна.

«Занимаем лучшее место в доме», — подписала она снимок, указав, что тот был сделан в аэропорту Майами.

Подписчики в комментариях похвалили внешний вид стюардесс, назвав девушек «командой мечты». «Опустите, пожалуйста, ноги, я лечу на следующей неделе!», «Прекрасные леди с прекрасными ногами», «Я бы постоянно летал с такими, как вы!» — написали они.

Ранее сообщалось, что неизвестная стюардесса поделилась откровенной фотографией, сделанной в туалете на борту самолета, и вызвала восхищение у пользователей сети. При этом девушка снимала собственное отражение в зеркале.