Туристы рассказали правду об отдыхе в РФ в пандемию

Многие туристы, которые боялись плохого сервиса на российский курортах, были приятно удивлены. Оказывается, в Сочи есть рестораны с инстаграмным интерьером и кинотеатр на берегу моря, в Крыму — кофе и виды, не хуже, чем в Италии, а самая популярная шутка сезона о том, что на Алтае скоро откроют «Кофеманию», стимулировала некоторых туристов съездить туда дважды. Обозреватель РИАМО пообщалась с москвичами, которые отдыхали в Сочи, Крыму и на Алтае и узнала, как изменись российские курорты за пандемию.

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Татьяна, 36 лет, отдыхала в Крыму:

«Когда этим летом мы полетели в Крым, то по привычке взяли с собой наличные. Сбербанка там нет, к тому же, мы ехали в небольшой курортный поселок — Симеиз. По факту же оказалось, что платить картой или переводом можно почти везде — от кафе и ресторанов до мелких магазинов и даже на рынке. Единственное, где нужен нал — купить горячую кукурузу, инжир или персики с рук, заплатить за туалет, маршрутку или таксисту, если ловишь без приложения. Если платить картой Сбера, комиссия за оплату через местный РНКБ не берется.

На ЮБК нужно ездить по всему побережью, любоваться красотой. Некоторые туристы жаловались, что в поселках проблематично взять машину напрокат, в отличие от заграницы. Для этого нужно ехать в крупный город, Симферополь или Севастополь. Мы же везде ездили на местном общественном транспорте за копейки, ходит он часто и связывает все приморские поселки, дворцы и другие достопримечательности. Если где-то задерживались допоздна, то вызывали такси через приложение, на ЮБК есть местное такси Volna, по цене получалось не дороже, чем в Москве.

Что касается пляжей, то они стали заметно чище — никаких окурков, шелухи от семечек и косточек, закопанных в камни. Многие пляжи благоустроили — поставили белые лежаки, как в Турции, индивидуальные кабинки для отдыха — естественно, платные. На пляже можно сделать массаж, как в Тае или на Кипре.

В Симеизе можно было взять зонтик за 200 рублей в день. В Ялте, на шикарном Массандровском пляже, лежак в зоне под тентами обойдется в 800 рублей, зато там полный релакс — с системой охлаждения и распыления водяных брызг. И что порадовало — бесплатный и идеально чистый туалет на пляже Ялты (в Симеизе и том же Сочи платили 25 рублей).

С едой на пляже тоже нет проблем. Помимо стандартного набора — кукуруза, пахлава, мидии и чебуреки — на туристов ориентированы и кафе, где есть пицца, салаты, кофе и коктейли. Есть атмосферные места с домашней кухней, когда хозяйка сама делает тесто для пиццы, как в Италии. Из местной экзотики — татарская кухня: плов, баранина, восточные лепешки.

Для искушенных туристов открыли заведения вполне московского уровня, зато с немосковскими ценами. Например, кофейня «Кофе наш» в Симеизе не сравнится ни с одной столичной. Или сеть рыбных ресторанов «Барабуля бар», где можно заказать свежий улов дня — барабулю, ставридку, горбыля и другую свежую рыбу с салатом из розовых томатов и ялтинского лука. Ужин на двоих без алкоголя обойдется в тысячу рублей, спиртное можно приносить с собой.

Что касается жилья, то здесь есть, из чего выбрать. Кроме знакомого многим крымского частного сектора, который оставляет желать лучшего, появились семейные мини-отели и виллы с хорошим сервисом по приемлемой цене. Например, за 2,5 тысячи можно снять икеевский номер с отдельным санузлом и кухней на участке с мангальными зонами, а за 4 тысячи — шикарный номер с завтраком на вилле в итальянском стиле с бассейном.

Санатории в Крыму тоже начали восстанавливать. Любители такого отдыха могут заселиться в сталинский санаторий на ЮБК с белыми колоннами и статуями за 35 тысяч на 11 дней с трехразовым питанием и лечением.

Правда, пока в Крыму хромает благоустройство — нет того порядка и аккуратных, вылизанных до блеска улочек, как на Амальфитанском побережье. Заброшенные пионерлагеря соседствуют с великолепными особняками и дачами царских времен с заколоченными окнами. Главная набережная Симеиза сейчас в процессе реконструкции.

Впрочем, в Севастополе уже заметны изменения. Например, в историческом центре восстановили парк у памятника Казарскому. Сделали современный сквер, как в Москве — с фонтанами, освещением, лавочками, детскими игровыми зонами и кинотеатром под открытым небом, где крутят фильмы.

Прогулка по Большой Морской улице не оставит равнодушным любителей евротрипов. А после стоит заглянуть в новый видовой ресторан у моря «Мекензи», открытый вместо старого диско-бара «Волна», недалеко от памятника Затопленным кораблям.

Виктория, 35 лет, отдыхала в Сочи:

«Это лето в силу закрытых границ я провела в Сочи. Будем откровенны, побережье Большого Сочи (170 км) развивается неравномерно. Если в Лазаревском районе развитие курорта остановилось где-то в 2007, что заметно и по общепиту, и по отелям, и в целом по инфраструктуре — очень грязно, шумно и навязчиво, то центр, горный кластер (Красная Поляна, «Роза Хутор») и Имеретинский курорт стали активно развиваться.

Тут можно найти и дизайнерские бутик-отели в лучших европейских традициях, и качественные сетевые «пятерки», например, Radisson Blu Resort&Congress Centre. Так как отель расположен недалеко от аэропорта, то здесь, почти как в Ницце, можно любоваться самолетами с Имеретинской набережной.

Уже не удивляет присутствие ресторанных холдингов Москвы на набережных и в горах, например, заведений Аркадия Новикова , но искренне радует, когда и местные рестораны составляют им конкуренцию и качеством, и работой персонала. Например, недавно в Сочи открыли заведение с инстаграмным интерьером «Дом варенья». Весь в зелени, почти московский Blanc, но меню не радует — алкоголя нет, только чай с разными видами варенья.

Что касается культурного досуга, то Сочи избалован визитами эстрадных исполнителей — это было всегда и никого не удивляет. Но в то же время театр тут без труппы, музей — скучный, кинотеатры по понятным причинам были закрыты. Поэтому особенно порадовало появление кинотеатра под открытым небом «Визионер» в районе Имеретинского порта, который открылся прямо на пляже 1 августа.

Я была в «Визионере» на моноспектакле Александра Демидова из «Квартета И», а в дни проведения «Формулы 1» — на концерте Hyper Mysic, где выступали IOWA, Feduk и Леван Горозия ».

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Антон, 25 лет, отдыхал в Сочи:

«В Сочи я провожу бархатный сезон каждый год, и у меня нет ощущения, что там что-то меняется. В сентябре этого года было необычно — туристов полно, все без масок, как будто и не было пандемии.

В отелях типа Marriott и Radisson Blu Resort&Congress Centre, которых понастроили к Олимпиаде, все тебе улыбаются, и можно сказать, что сервис, как в Европе, по которому все скучают: с игристым на завтрак и спа-центром.

Но нужно понимать, что за такой отдых придется прилично заплатить — ночь в пятизвездочном отеле обойдется примерно в 20 тысяч рублей. Но даже по таким ценам номера до конца сентября были забронированы на 100%, только в октябре ценник чуть-чуть упал, но народу все равно много. Если уровень отеля средний, то никто тебе улыбаться не будет, зато можно пойти на море, и там всегда тебя одарят улыбкой.

Еще я заметил, что Сочи продолжает строиться — возводятся отели, офисы и спортивные комплексы. Пандемия не отменила и традиционные концерты звезд в Сочи. И если раньше Земфира выступала на московских опен-эйрах, то в этом году она стала хедлайнером «Формулы 1».

Людмила, 57 лет, отдыхала в Белокурихе (Алтай):

«На Алтай из Москвы мы летаем каждый год, поэтому пандемия для нас не стала исключением. Уже много лет мы останавливаемся в одном и том же санатории «Россия» в Белокурихе — и всегда довольны.

Надо понимать, что варианты отдыха там разные, и как таковой туристической инфраструктуры почти нет. В основном это бывшие советские турбазы, где могут быть и туалеты на улице, и клопы в номере. Но люди приезжают сюда за природными красотами, поэтому остаются довольны.

Кстати, из новомодного на Алтае появились глэмкемпинги — палатки с горячей водой и туалетом.

Если останавливаться в санатории, то вас ждет питание в столовой два-три раза в день, а те, кто приезжает дикарями, едят в кафешках или закупаются в магазинах, которых не очень много.

Если вы гурман, то, скорее всего, алтайская еда вас разочарует — уличные кафешки не отличаются и сервисом. Но люди, которые приезжают на лечение в санатории, не особо разъезжают».

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Мальвина, 30 лет, отдыхала на Алтае и в Сочи:

«В июне и августе мы с молодым человеком летали на Алтай. Поездили по Чуйскому тракту, горам и различным местам силы, посмотрели, как живут народы Алтая, наслаждались видами Катуни и зарядились мощной энергией этих мест.

Но вопросы вызывал сервис, которого там просто нет. В июне во многих российских городах был карантин, поэтому туристов там почти не было, и мы сняли апартаменты на AirBnB. Так как мы — вегетарианцы, нам сложно было где-то поесть — в магазинах ничего найти, кафе не работают или их в принципе нет.

Несмотря на это испытание, в августе мы решили вернуться и посмотреть Телецкого озеро, реку Бию, водопады. Туристов стало настолько много, что ни гиды, ни открывшиеся заведения не справлялись с таким количеством людей. Такси на Алтае грязные, даже ниже эконом-класса. Мы сняли домик возле Бии, но жить там было сложно: очень шумно и мы не высыпались.

Чтобы скрасить себе отпуск, мы сняли домик за 19 тысяч рублей в сутки, но условия там тоже были так себе — рядом ни магазинов, ни аптек. Самое ужасное, когда мы пошли в хороший ресторан и поели там трюфелей, то отравились так, что сутки не могли прийти в себя.

Отели высокого класса там есть, например, «Алтай вилладж» на Телецком озере, куда сложно добраться. Там и высокая кухня, и живой саксофон, и альбомы по искусству, но стоит такое удовольствие от 20 тысяч в сутки. Мы для себя решили, что останавливаться нужно либо там, либо в очень хороших апартаментах, но в этом сезоне их было нереально забронировать.

В Сочи мы попали в бархатный сезон и тоже столкнулись с высокими ценами и плохим сервисом.

Туристов там очень много, и цены выше среднего. Например, апартаменты в Имеретинке, в которых мы останавливались через AirBnB, сдавались на месяц за 1,5 миллиона рублей, а отели типа Radisson были разобраны.

С такси тут все хорошо, но в магазинах сложно было что-то купить. Мы даже не могли купить туалетную бумагу, так как туристы все сметали».

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Валентина, 30 лет, ездила в Сочи и Крым:

«В Сочи я была в конце июля и очень удивилась, что набережные Черного моря кишат московскими ресторанами, например, «Клево» от Новикова или «Чайханы». Впрочем, ценник тоже московский, даже в кафе на пляжах.

Кстати, у Новикова мы страшно отравились мидиями и креветками, а еда в пляжных столовых заветренная. В общем, помыкавшись в поисках еды, я довольствовалась арбузами и фруктами, а также местным игристым и чистейшей водой с плескающимися у буйков дельфинами.

Пляжи оборудованы лежаками и зонтиками по европейским ценам, но это и неудивительно, ведь ехать в этом сезоне было особо не куда.

В конце августа я поехала в Крым. Хотя и не ждала особого сервиса, зато была приятно удивлена красивейшей природой, чистотой воды, видами на горы, вкусным вином и свежими морепродуктами по адекватным ценам. А еще каталась на катамаране и поднималась по подвесному мосту на скале Дива — фото для Instagram получились огонь! А Ялта — это отдельная любовь, как в песне «Ялта, парус…».

Кстати, в отпуске мне нужно было работать, и практически везде в пляжных кафе естьWI-FI, так что проблем не было».

Фатима, 32 года, отдыхала на Алтае:

«Мы отдыхаем с мужем и детьми на Алтае каждый год, поэтому и в это лето поехали в наш любимый парк-отель «Манжерок». Он отличается от многих алтайских санаториев и отелей тем, что там почти нет туристов, это отель «для своих», в сосновом бору. Рядом есть отель «Березка» и парк-отель «Ая», куда могут прийти на экскурсию туристы, не живущие в отелях, а в нашем так нельзя, что особенно актуально в пандемию. Да и цена за номер выше среднего, поэтому людей там немного.

В отеле людей было мало, так как народ особо сюда не доезжает. Бассейн работал, детский тоже — дистанцию и масочный режим соблюдали только сотрудники.

У нас был коттедж с отдельным входом, поэтому с другими посетителями мы особо не пересекались. На вечер арендовали беседку, жарили шашлыки, а дети играли на площадке с соседскими детьми. Удобно, что от отеля есть выход к Катуни, там заводь, и вода теплая, поэтому мы даже купались».