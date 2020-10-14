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Российский курорт заполонили гусеницы-«инопланетяне» 

Анастасия Иванова 4 часа назад
В Сочи появились гусеницы необычного вида. На ролик с насекомыми на популярном курорте обратил внимание портал «Живая Кубань».
На видео можно заметить коричневых гусениц толщиной в несколько сантиметров, обосновавшихся в садах местных жителей в районе Олимпийского парка.
Автор ролика пожаловалась на то, что эти насекомые едят все их растения.
Читатели в комментариях к видео отметили, что гусеницы напоминают им инопланетян.
Редакторы «Живой Кубани» указали, что гусеницы относятся к семейству бражников и занесены в Красную книгу России.
Ранее «Рамблер» писал о том, что происходящее в Сочи запечатлели на видео.
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