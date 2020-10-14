Не зря Москву называют отдельным государством. Это город прекрасной архитектуры, исторических памятников, крупнейших музеев и живописных аллей. В столице можно найти развлечение на любой вкус и цвет. «Рамблер» расскажет, как насыщенно провести несколько дней в Москве.

Московский планетарий

Это место — ваш шанс «дотронуться до звезд». Ведь никогда они еще не были так близко. Экскурсоводы расскажут об секретах Вселенной, а в хорошую погоду в телескоп можно увидеть метеорит и звездные системы. Масса экспонатов, собранных в планетарии, уже заслужили признание и народную любовь. Самым популярным интерактивным экспонатам приходится даже чаще проходить техобслуживание. Например, сотрудники частенько ремонтируют робот-манипулятор «Марсоход» и каждый день меняют «летающие диски» у популярного экспоната «Воздушная подушка».

Мультимедиа Арт Музей

Крупнейший в России «Дом фотографии» появился в середине 90-х. Площадь Мультимедиа Арт Музея огромна — целых семь этажей. Поэтому если вы хотите обойти за один день все выставки, которые проходят в музее, придется запастись терпением и свободным временем. Только за последние несколько лет музей выступил организатором более чем полутора тысяч выставок российских и зарубежных фотографов

Аптекарский огород

Самый старый ботанический сад России, основанный еще Петром I. В «Аптекарском огороде» можно посетить Пальмовую, Викторную и Субтропическую оранжерею. Гостям предлагают посмотреть на суккуленты, орхидеи, пальмы и другие растения, необычные для российского климата. Кроме того, на площадке сада проводятся концерты и музыкальные вечера: на такие культурные события гостей приглашают в Старинную лабораторию, театр С. А. Д и даже оранжереи.

Парк искусств «Музеон»

Парк искусств «Музеон» — крупнейший в России музей скульптуры под открытым небом: на его дорожках и лужайках выставлено около тысячи экспонатов. В парке установлено более 800 работ. В коллекции «Музеона» представлены монументы вождей 1930—50-х годов, памятники эпохи соцреализма и бюсты Героев Социалистического Труда, а также работы скульпторов-авангардистов. Они расположены вдоль аллеи и на газонах, доступ к которым не ограничен. Также в «Музеоне» проводятся различные мероприятия, фестивали и выставки.

Сад «Эрмитаж» уже более 125 лет является местом, где отражен весь калейдоскоп современной культурной жизни столицы. На территории сада находятся фонтан, бельчатник, летняя эстрада, кинотеатр, голубятня, кафе и рестораны, детская площадка и другие объекты. А зимой здесь открывается романтичный каток.

Театр оперетты

В этом списке мог бы быть Большой театр, но не стоит думать, что он единственный стоящий в столице. Театр оперетты ничуть не уступает ему, его зрительный зал на 1600 мест обладает отличной акустикой и оснащен современным оборудованием. В афише театра преобладают мюзиклы — наиболее популярный в наше время формат постановок. В этом жанре театр оперетты дает фору многим: роскошные масштабные декорации, профессиональные артисты, оригинальные либретто.

Третьяковская галерея

В Третьяковской галерее хранится самая крупная в мире коллекция русской живописи, графики и скульптуры: в основанном в 1856 году музее более 180 000 экспонатов. Наиболее полно в основном здании Третьяковской галереи представлена русская иконопись и искусство второй половины XIX столетия. Музей ведет активную выставочную деятельность и регулярно проводит лекции, посвящённые русскому искусству.