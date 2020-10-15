Российские туристы на фоне пандемии коронавируса начали массово бронировать отпуск на новогодние праздники. Об этом сообщает портал Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным аналитиков, россияне заинтересовались «экзотическим» зимним отдыхом на отечественных курортах. В частности, речь идет о каникулах в северных регионах страны — в Мурманске и «Русской Лапландии» — и на Байкале.

Кроме того, особой популярностью среди отдыхающих пользовались туры на Ямал, в Югру и на термальных источниках в Тюменской области. Вдобавок повышенный спрос коснулся горнолыжных курортов страны — предполагается, что востребована грядущей зимой будет не только Красная Поляна, но и, к примеру, Шерегеш.

Еще одной тенденцией у россиян стало бронирование туров высокой стоимости.

«Уже сейчас намечается повторение летней ситуации в люксовом сегменте — наиболее высокий спрос и дефицит мест ожидается именно в VIP-сегменте, и многие дорогостоящие варианты на зиму уже раскуплены», — пояснила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе

Также отмечается, что путешественники «осторожно» планируют поездки с небольшой глубиной — в среднем около 10-14 дней.