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Происходящее в Сочи во время бархатного сезона запечатлели на видео 

Мира Маркина 4 часа назад
Турист в Сочи показал, что происходит на курорте во время бархатного сезона на фоне пандемии коронавируса. Видеороликом он поделился на своей странице в Facebook.
На размещенных в Сети кадрах запечатлен галечный пляж и рыбаки:

«74 августа! Моя лента в эти дни полна восторженных отзывов о Сочи: погода — блеск, настоящее лето, много солнца и зелени, а море просто удивляет до глубины души прозрачностью и нежным плеском волны».

Пользователи Сети в комментариях поделились собственными впечатлениями от отдыха:

«Все отлично, все радует», «Была недавно, восторг. И погода, и водичка — рай! В следующем году обязательно вернусь именно в это же время», «Отлично отработали и отдохнули! Только вернулись», «Подтверждаю! Мы очень довольны!», «Сочи — Турция», «Вчера улетали днем. Было плюс 27, вода плюс 25, однако…».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россияне по-прежнему активно штурмуют Сочи.
Комментарии 7
Новости путешествий , Видео
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