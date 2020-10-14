Турист в Сочи показал, что происходит на курорте во время бархатного сезона на фоне пандемии коронавируса. Видеороликом он поделился на своей странице в Facebook.
На размещенных в Сети кадрах запечатлен галечный пляж и рыбаки:
«74 августа! Моя лента в эти дни полна восторженных отзывов о Сочи: погода — блеск, настоящее лето, много солнца и зелени, а море просто удивляет до глубины души прозрачностью и нежным плеском волны».
Пользователи Сети в комментариях поделились собственными впечатлениями от отдыха:
«Все отлично, все радует», «Была недавно, восторг. И погода, и водичка — рай! В следующем году обязательно вернусь именно в это же время», «Отлично отработали и отдохнули! Только вернулись», «Подтверждаю! Мы очень довольны!», «Сочи — Турция», «Вчера улетали днем. Было плюс 27, вода плюс 25, однако…».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россияне по-прежнему активно штурмуют Сочи.