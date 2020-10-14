Турист в Сочи показал, что происходит на курорте во время бархатного сезона на фоне пандемии коронавируса. Видеороликом он поделился на своей странице в Facebook.

На размещенных в Сети кадрах запечатлен галечный пляж и рыбаки:

«74 августа! Моя лента в эти дни полна восторженных отзывов о Сочи: погода — блеск, настоящее лето, много солнца и зелени, а море просто удивляет до глубины души прозрачностью и нежным плеском волны».

Пользователи Сети в комментариях поделились собственными впечатлениями от отдыха: