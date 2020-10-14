Европа изменила условия передвижения для туристов

Европа согласовала единую систему ограничений для поездок внутри сообщества в условиях пандемии коронавируса и изменила условия пересечения внутренних границ, в том числе для туристов. Об этом сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.

В частности, речь идет о внедрении так называемой системы «светофора», согласно которой европейские страны разделят на три группы — зеленую, оранжевую и красную — в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Вся информация по этому поводу будет представлена на карте на сайте reopen.europa.eu и обновляться в еженедельном режиме.

Так, для путешественников из зеленой и оранжевой зон никаких ограничений установлено не будет, в то время как тех, кто въезжает из красной и серой группы стран, обяжут пройти двухнедельный карантин или сдать тест на COVID-19.

При этом отмечается, что принятые рекомендации касаются исключительно путешествий внутри Евросоюза — временное ограничение на поездки из-за пределов ЕС остается в силе для большинства третьих стран, в число которых входит и Россия.

19 августа сообщалось, что в Европе предложили новые правила въезда для туристов — в штаб-квартире ЕС подчеркивали, что закрытие границ и ограничение на поездки мешают восстановлению передвижения и туристического потока, поэтому обсуждается возможность двойного тестирования иностранных граждан на COVID-19.