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Европа изменила условия пересечения границ для туристов 

Lenta.ru и ещё 1 5 часов назад
Европа изменила условия передвижения для туристов
Фото: Lenta.ru
Европа согласовала единую систему ограничений для поездок внутри сообщества в условиях пандемии коронавируса и изменила условия пересечения внутренних границ, в том числе для туристов. Об этом сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.
В частности, речь идет о внедрении так называемой системы «светофора», согласно которой европейские страны разделят на три группы — зеленую, оранжевую и красную — в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Вся информация по этому поводу будет представлена на карте на сайте reopen.europa.eu и обновляться в еженедельном режиме.
Так, для путешественников из зеленой и оранжевой зон никаких ограничений установлено не будет, в то время как тех, кто въезжает из красной и серой группы стран, обяжут пройти двухнедельный карантин или сдать тест на COVID-19.
При этом отмечается, что принятые рекомендации касаются исключительно путешествий внутри Евросоюза — временное ограничение на поездки из-за пределов ЕС остается в силе для большинства третьих стран, в число которых входит и Россия.
19 августа сообщалось, что в Европе предложили новые правила въезда для туристов — в штаб-квартире ЕС подчеркивали, что закрытие границ и ограничение на поездки мешают восстановлению передвижения и туристического потока, поэтому обсуждается возможность двойного тестирования иностранных граждан на COVID-19.
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Новости путешествий , ЕС
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