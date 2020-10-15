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Туристка поведала о прошедшем в поисках еды отпуске на популярном курорте России 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
«Постоянно приходилось искать еду»: туристка об Алтае
Фото: Алексей Смагин / «Коммерсантъ»
Российская туристка, отдохнувшая летом на фоне пандемии коронавируса на популярном курорте Алтая, пожаловалась на отсутствие полноценного питания во время отпуска. Об этом она рассказала в беседе с РИАМО.
По ее словам, в целом поездка по региону ее впечатлила, однако «вопросы вызывал сервис, которого там просто нет».

«Постоянно приходилось искать еду — в магазинах очереди и пустые полки, заведений мало, а для вегетарианцев их вообще нет», — пояснила собеседница агентства.

Она подчеркнула, что ей вместе с попутчиком было сложно где-то поесть — в магазинах подходящие товары отсутствовали, а в одном из небольшого числа работающих ресторанов они отравились.
Вдобавок, отметила путешественница, местные гиды не справлялись с потоком туристов, общественный транспорт был крайне грязным, а в местных объектах размещения было шумно.
Россиянка заключила, что для полноценного качественного отдыха на Алтае останавливаться необходимо в отелях исключительно люксового класса с высокими стандартами размещения.

«Там и высокая кухня, и живой саксофон, и альбомы по искусству, но стоит такое удовольствие от 20 тысяч в сутки», — добавила она.

9 октября сообщалось, что Алтай вошел в число самых лучших мест на территории России для «лечения нервов». Кроме того, в десятке наиболее востребованных направлений для укрепления нервной системы оказался Крым, Ленинградская область, Калининградская область), Башкирия, Татарстан, Московская и Кемеровская области.
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Новости путешествий , РИАМО
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