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Российская стюардесса назвала главные причины задержки рейсов 

Lenta.ru 4 часа назад
Cтюардесса назвала главные причины задержки рейсов
Фото: Lenta.ru
Российская бортпроводница раскрыла главные причины задержки рейсов. Девушка назвала их в видеоролике на своей странице в TikTok.

«Чаще всего задержка рейса на 10 минут и более, иногда доходит до часа, может произойти из-за банальной очереди на взлет. В некоторых аэропортах сильно загруженный трафик, и не всегда самолеты вылетают вовремя»,

— рассказала стюардесса.
Также, добавила она, причиной задержки могут стать «медлительные уборщики», которые не успели подготовить самолет к приходу пассажиров, и «технические причины».

«Инженеры всегда, перед каждым полетом, очень тщательно проверяют самолет, исправен он или нет. Если хоть какая-то маленькая деталь не в порядке, рейс могут задержать, чтобы ее починить»,

— подытожила бортпроводница.
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