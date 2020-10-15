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Названы страны с меньшими ограничениями для туристов 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
Названы страны с меньшими ограничениями для туристов
Фото: РИА Новости
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) обновила данные на интерактивной карте, где отображены степени ограничений из-за COVID-19, введенные в разных странах для туристов, сообщает АТОР.
По данным IATA, на текущий момент всего восемь стран находятся в списке "not restrictive", то есть в этих государствах наиболее мягкая политика контроля и ограничений для авиапутешественников.
Так, в Мексике, Гаити и Турции иностранцам не нужно привозить справку с отрицательным тестом на коронавирус, необходимо лишь заполнить онлайн специальную форму-опросник, предъявить ее по прилету и пройти процедуру бесконтактной термометрии.
С 29 июля гостям из-за рубежа разрешено посещать Бразилию. Тест на COVID-19 не нужен. Обязательна медстраховка на весь период пребывания.
Не требуют результатов анализа Албания, Афганистан. Сербия и Северная Македония просят предъявить справки о прохождении теста для туристов из некоторых государств, но не из России.
Из списка "самых открытых" стран по версии IATA для российских туристов сейчас реально доступны только Турция и Сербия (есть прямое авиасообщение) и, в меньшей степени, Мексика и Албания (прямых рейсов нет).
Еще российские путешественники могут, получив справку об отрицательном тесте на коронавирус) отправиться в ОАЭ и Танзанию (там придется сдать тест по прилету), на Мальдивы, в Египет (перелет с пересадкой в Стамбуле или Каире). Белоруссия не требует справок от прибывающих россиян.
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