Названы страны с меньшими ограничениями для туристов 

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) обновила данные на интерактивной карте, где отображены степени ограничений из-за COVID-19, введенные в разных странах для туристов, сообщает АТОР.

По данным IATA, на текущий момент всего восемь стран находятся в списке "not restrictive", то есть в этих государствах наиболее мягкая политика контроля и ограничений для авиапутешественников.

Так, в Мексике, Гаити и Турции иностранцам не нужно привозить справку с отрицательным тестом на коронавирус, необходимо лишь заполнить онлайн специальную форму-опросник, предъявить ее по прилету и пройти процедуру бесконтактной термометрии.

С 29 июля гостям из-за рубежа разрешено посещать Бразилию. Тест на COVID-19 не нужен. Обязательна медстраховка на весь период пребывания.

Не требуют результатов анализа Албания, Афганистан. Сербия и Северная Македония просят предъявить справки о прохождении теста для туристов из некоторых государств, но не из России.

Из списка "самых открытых" стран по версии IATA для российских туристов сейчас реально доступны только Турция и Сербия (есть прямое авиасообщение) и, в меньшей степени, Мексика и Албания (прямых рейсов нет).

Еще российские путешественники могут, получив справку об отрицательном тесте на коронавирус) отправиться в ОАЭ и Танзанию (там придется сдать тест по прилету), на Мальдивы, в Египет (перелет с пересадкой в Стамбуле или Каире). Белоруссия не требует справок от прибывающих россиян.