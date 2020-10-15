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Названы сроки завершения бархатного сезона на российских курортах 

Lenta.ru и ещё 4 6 часов назад
Названы сроки окончания бархатного сезона в России
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»
Бархатный сезон на курортах России завершится в середине следующей недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова приводит ТАСС.
«Температура воды к этому времени понизится до 20-21 градусов в Крыму, на Черноморском побережье аналогично», — отметил он. Вильфанд добавил, что в этом году бархатный сезон продлился гораздо дольше обычного.
Ранее Вильфанд предупредил россиян о начале сезона предзимья с четверга, 15 октября. Он принесет в европейскую часть страны аномальное похолодание и «настоящую суровую осень».
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