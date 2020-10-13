Уганда
готова открыть границы для иностранных туристов, сообщает Lonely Planet.
После закрытия на шесть месяцев, аэропорты начали принимать гостей из-за рубежа, въезжающих в страну с туристическими или деловыми целями.
В общественных местах им придется носить маски и соблюдать социальную дистанцию. При себе путешественники должны иметь справку с отрицательным результатом анализа на COVID-19, проведенного в течение 72 часов до прилета.
По прибытии в аэропорт пассажиры должны пройти медосмотр, им измерят температуру. При появлении симптомов коронавируса иностранца отправят на лечение в больницу.
При вылете из Уганды путешественникам также нужно будет пройти тест – примерно за 72 часа до посадки в самолет.
Для туристов открыты все нацпарки – именно туда направляется большинство зарубежных гостей. На территории страны обитают горные гориллы – примерно половина всех, живущих на планете. Число человек на экскурсиях сокращено вдвое от привычного. Гиды должны обеспечить соблюдение социально дистанции – не менее 1,5 метров между людьми и не менее 10 метров – между ними и гориллами.