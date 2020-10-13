Уганда готова открыть границы для иностранных туристов, сообщает Lonely Planet.

После закрытия на шесть месяцев, аэропорты начали принимать гостей из-за рубежа, въезжающих в страну с туристическими или деловыми целями.

В общественных местах им придется носить маски и соблюдать социальную дистанцию. При себе путешественники должны иметь справку с отрицательным результатом анализа на COVID-19, проведенного в течение 72 часов до прилета.

По прибытии в аэропорт пассажиры должны пройти медосмотр, им измерят температуру. При появлении симптомов коронавируса иностранца отправят на лечение в больницу.

При вылете из Уганды путешественникам также нужно будет пройти тест – примерно за 72 часа до посадки в самолет.