«Уберите колхоз»: в Сочи спорят из-за голых мужчин

Бархатный сезон на курортах Краснодарского края не спешит заканчиваться — пляжи все еще заполнены, а туристы продолжают пребывать.

При этом, как выяснил "Рамблер", только за последнюю неделю в Сети громко обсуждали две странные ситуации. Так, обнаженные мужчины на пляже и на улице города Сочи попали на видео и вызвали шумные споры в Сети.

Первый мужчина без плавок решил сполоснуться в открытом душе на общественном пляже, когда вокруг были толпы других отдыхающих, женщин и детей.

Соцсети

Причем никакой громкой реакции от окружающих не было — все продолжали делать свои дела. Однако в Сети поступок мужчины осудили:

"Судя по всему рядом не было ни одного нормального мужика, чтобы в морду двинул и вразумил что к чему…"

"Дикарь, человек-свинья, которому плевать на других людей и общественный порядок…"

"Когда отсутствует чувство стыда, это один из признаков шизофрении…".

При этом были и те, кто решил, что ничего такого в этом нет или отметил, что женщины также выставляют напоказ свои прелести на пляже:

"А что в этом такого, автор?! Больше напрягает на отдыхе тупорылые мамаши и папаши с орущими и невоспитанными детьми, а также скоты, которые семечки кукурузу и прочее на пляже жрут— все вокруг летит, а голуби это едят и тут же гадят…"

"Чем этот человек помешал? Вы сначала весь остальной колхоз с пляжа уберите, а после этого нудиста осуждайте…"

"А то, что бабы грудью светят, это норма?!".

Следующая ситуация произошла на улице в Адлерском районе. На этот раз обнаженный мужчина просто шел по дороге.

Соцсети

На этот раз в Сети решили, что это результат действия запрещенных веществ или же мужчина "проспорил" кому-то такую смелую прогулку по городу.