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«Лучше уберите колхоз»: в Сочи спорят из-за раздетых мужчин 

Диана Товсепова 3 часа назад
«Уберите колхоз»: в Сочи спорят из-за голых мужчин
Фото: depositphotos.com
Бархатный сезон на курортах Краснодарского края не спешит заканчиваться — пляжи все еще заполнены, а туристы продолжают пребывать.
При этом, как выяснил "Рамблер", только за последнюю неделю в Сети громко обсуждали две странные ситуации. Так, обнаженные мужчины на пляже и на улице города Сочи попали на видео и вызвали шумные споры в Сети.
Первый мужчина без плавок решил сполоснуться в открытом душе на общественном пляже, когда вокруг были толпы других отдыхающих, женщин и детей.
Соцсети
Причем никакой громкой реакции от окружающих не было — все продолжали делать свои дела. Однако в Сети поступок мужчины осудили:

"Судя по всему рядом не было ни одного нормального мужика, чтобы в морду двинул и вразумил что к чему…"

"Дикарь, человек-свинья, которому плевать на других людей и общественный порядок…"

"Когда отсутствует чувство стыда, это один из признаков шизофрении…".

При этом были и те, кто решил, что ничего такого в этом нет или отметил, что женщины также выставляют напоказ свои прелести на пляже:

"А что в этом такого, автор?! Больше напрягает на отдыхе тупорылые мамаши и папаши с орущими и невоспитанными детьми, а также скоты, которые семечки кукурузу и прочее на пляже жрут— все вокруг летит, а голуби это едят и тут же гадят…"

"Чем этот человек помешал? Вы сначала весь остальной колхоз с пляжа уберите, а после этого нудиста осуждайте…"

"А то, что бабы грудью светят, это норма?!".

Следующая ситуация произошла на улице в Адлерском районе. На этот раз обнаженный мужчина просто шел по дороге.
Соцсети
На этот раз в Сети решили, что это результат действия запрещенных веществ или же мужчина "проспорил" кому-то такую смелую прогулку по городу.
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