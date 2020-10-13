Названы популярные у туристов российские города для отдыха в конце осени

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Больше всего российских туристов запланировали посетить в октябре и ноябре Сочи, Ялту и Санкт-Петербург, сообщает "Яндекс.Путешествия".
Исследование основано на результатах анализа данных бронирования отелей в разных городах России на этот период, в частности, на переходах с сервиса на сайты партнеров-агрегаторов.
В список лидеров среди направлений внутреннего туризма также вошли Анапа, Алушта, Кисловодск, Геленджик, Севастополь, Ессентуки, Белокуриха и Светлогорск.
"Города черноморского побережья занимают шесть строчек среди пятнадцати самых востребованных направлений. Еще три — курорты Кавказских Минеральных Вод. Из некурортных городов, помимо Петербурга, в списке Москва, Казань и Калининград", — уточняется в сообщении сервиса.