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Мерзкий поступок босоногого туриста в метро попал на видео и смутил сеть 

Анастасия Иванова 1 час назад
Босоногий турист ехал в метро и попал на видео. Соответствующие кадры появились в Instagram-аккаунте @passengershaming, в котором публикуют неожиданные и странные поступки пассажиров.
На видео мужчина в маске ковыряет кожу на ногах, а затем бросает оторванные кусочки на пол в вагоне метро. Рядом с ним багаж для путешествий. Подписчики выразили негодование по поводу поведения пассажира и высказали свое негодование.

«Боже, что не так с людьми?», «Когда я вижу подобные вещи, я невольно задумываюсь о том, как же выглядит дом таких людей», «Меня буквально затошнило от этой публикации. Какая свинья способна на такое?», — возмущались комментаторы.

Другие решили смотреть на вещи более оптимистично и порадовались хотя бы тому, что человек носит медицинскую маску.
Ранее "Рамблер" сообщал, как турагенты обманывают туристов.
Новости путешествий , Видео
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