Пользователи сети сочли мерзким поступок босоногого туриста, который ехал в метро и попал на видео. Соответствующие кадры появились в Instagram-аккаунте @passengershaming, в котором высмеиваются неоднозначные поступки туристов.

На ролике неизвестный мужчина в маске ковыряет кожу на ногах, сняв сланцы, а затем бросает оторванные кусочки на пол в вагоне метро. При этом рядом с ним стоит большой голубой чемодан с наклейками из разных стран.

Подписчики аккаунта смутились поведению пассажира и высказали свое негодование.

«Боже, что не так с людьми?», «Когда я вижу подобные вещи, я невольно задумываюсь о том, как же выглядит дом таких людей», «О нет... зачем я это посмотрел», «Меня буквально затошнило от этой публикации. Какая свинья способна на такое?», — возмущались комментаторы.