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Российская стюардесса раскрыла главные страхи бортпроводниц 

Lenta.ru и ещё 2 6 часов назад
Российская стюардесса перечислила главные страхи своих коллег. Девушка раскрыла их в видеоролике на своей странице в TikTok.
Первым в списке стал случайно надутый трап. Как пояснила бортпроводница, есть два варианта открытия двери: штатный и аварийный.

«Так вот при аварийном открывается трап. С такой скоростью и силой, что может убить человека, который стоит по ту сторону двери», — пояснила она.

Вторым страхом стюардесса назвала опоздание на рейс. «Обычно такое случается крайне редко, поскольку профессия бортпроводника предполагает пунктуальность. Если такое произошло, то на рейс вызывают резервного проводника», — сказала девушка.
Третьим пунктом она обозначила вероятность забыть документы, без которых нельзя полететь: ID-карту, свидетельство бортпроводника, медицинское заключение, а также загранпаспорт.
Ранее та же бортпроводница назвала главные риски своей работы. Как отметила сотрудница авиакомпании, за «романтичную профессию» ей и ее коллегам приходится расплачиваться своим здоровьем.
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