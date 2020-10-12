Выяснилось, что будет с «все включено» после пандемии 

В Турции высказались о продлении ограничений, связанных с системой «все включено» в отелях. О судьбе популярного среди туристов формата отдыха рассказали на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР)

Так, по информации источника, весь зимний сезон гостиницы продолжат работать по программе «Безопасный туризм», а возвращение к привычной системе all-inclusive прогнозируют только на следующий год — к началу массовых чартерных программ.

Таким образом, объекты размещения продолжат придерживаться ограничений, связанных с коронавирусом, в том числе в ресторанах. Порции будут также выдаваться персоналом, а количество подхода к блюдам останется неограниченным. Кроме того, в залах все разметили для соблюдения социальной дистанции, а в некоторых отелях стеклянную посуду и металлические приборы заменили на одноразовые.

Как отмечают эксперты, сохранение текущих условий программы «Безопасный туризм» невыгодно для самих отелей.