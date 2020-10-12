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Хитрые способы, с помощью которых турагенты обманывают туристов 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Как турагенты обманывают туристов
Фото: depositphotos.com
Совсем недавно туристка из Петербурга купила путевку и отправилась в Турцию вместе с подругой. Правда, на месте выяснилось, что отель значительно отличается от того, что показывал агент. "Рамблер" выяснил, с помощью каких схем турагенты вводят путешественников в заблуждение.

Большая скидка

Самый распространенный вид обмана, когда турфирма предлагает путевку с большой скидкой. И по-началу все идет как надо, только перед выездом внезапно оказывается, что бронирование отменено. Агент объясняет отмену овербукингом и предлагает заменить отель. Клиент соглашается, чтобы не лишиться отпуска, но отель в итоге оказывается ниже классом.
Как вы можете догадаться, изначально турфирма не бронирует номер в хорошем отеле, а ждет овербукинга, чтобы обогатиться на разнице между туром с хорошим и не очень хорошим отелем.

Договор

Подписывать договор, не глядя, нельзя. Дело в том, что если в документах не указано, что вы забронировали номер с отеле определенного класса с видом на море, то бвть уверенным в том, что вы получите желаемое, уже нельзя.
Наименование турфмирмы, адреса, общая цена путевки, условия трансфера и размещения — все это должно быть прописано в договоре. Отдельным пунктом необходимо тщательно изучить правила компенсации ущерба туристу.

Репутация

Очень важно проверять информацию о турфирме в Инетрнете, например, в реестре туроператоров и реестре турагентнов. Распространены случаи, когда фирма-однодневка заключала контракт, забирала деньги, а потом объявляла о банкротстве или вовсе исчезала.
Туры с экстремально низкими ценами и отсутствие отзывов в Интернете должны вызвать у вас большие подозрения, а не радость от грядущей экономии. Помните, скупой платит дважды.

Доплата

Зачастую за дополнительные услуги туроператоры могут брать дополнительную плату, но далеко не всегда она адекватна. Таким примером поделился пользователь в блоге Т-Ж:

"Чтобы выбрать конкретный поезд, мне пришлось доплатить по 1500 за человека. Договорились. Потом пришлось доплатить за выбор места. В итоге, накрутили 6 000 рублей. Лучше бы сам бронировал".

Всегд внимательно слушайте, что предлагает вам агент и не бойтесь отказываться, чтобы потом не сожалеть о потерянных средствах.
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