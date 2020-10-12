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На курорт Турции массово ринулись толпы отдыхающих 

Lenta.ru и ещё 2 4 часа назад
Толпы отдыхающих со всего мира массово ринулись на один и тот же турецкий курорт — в Анталье зафиксирован самый загруженный по числу прибывших туристов день за последнее время. Об этом пишет Haberturk.com.
Согласно данным портала, в субботу, 10 октября, в город прилетели более 45 тысяч путешественников. Известно, что в этот день в местном аэропорту приняли 108 международных рейсов из 18 стран.
Кроме того, уточняется, что в целом 18 тысяч иностранных граждан были доставлены на территорию страны лайнерами из России, около семи тысяч — самолетами из Германии, а свыше шести тысяч — украинскими воздушными судами.
Вдобавок лайнеры с 3,5 тысячи отдыхающих прилетели из Польши, а борты из Швейцарии привезли почти три тысячи жителей.
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