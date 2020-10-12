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На популярном российском курорте началось нашествие пауков-волков

Lenta.ruиещё 7
3 часа назад
Жители города-курорта Сочи пожаловались на нашествие пауков-волков. Об этом сообщает «Югополис».
Популярный российский курорт атаковали пауки-волки
Фото: Telegram-канал «Любимый Сочи»Telegram-канал «Любимый Сочи»
По данным портала, местные жители массово публикуют в соцсетях фотографии насекомых, забравшихся в их дома: видно, что брюшко таких пауков «величиной с грецкий орех», а лапы «достигают пяти-семи сантиметров».
По словам энтомологов, с которыми пообщались журналисты, «атаковавшие» дома сочинцев насекомые относятся к семейству аранеоморфных пауков, их также называют псевдотарантулами или пауками-волками. Они не представляют опасности для человека и не укусят его, если тот не будет брать пауков в руки. Более того, такие насекомые «уничтожают блох, тараканов и вредителей сельхозкультур».
В случае, если насекомое все же нападет на человека, вред ограничится «покраснением или кратковременной болезненностью в области укуса», утверждают авторы издания.
В августе сообщалось, что жительницу Краснодарского края укусил ядовитый паук сак. После случившегося у женщины начался отек дыхательных путей, и ей потребовалась срочная медицинская помощь.
Новости путешествий,Сочи,
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