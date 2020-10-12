Стюардесса немецкой авиакомпании Eurowings сняла на видео свою подготовку к полету и восхитила пользователей Сети. Девушка опубликовала ролик в Instagram, после чего на него обратил внимание аккаунт @cabin_crew_beauties, освещающий жизнь членов экипажа по всему миру.

На опубликованных кадрах запечатлен процесс облачения бортпроводницы в форму: девушка в белой блузке, черных туфлях на каблуках и в голубой юбке надевает жилетку в тон, а затем шейный платок и жакет.

"Готовлюсь",

— подписала пост бортпроводница.

Подписчики стюардессы с восхищением отреагировали на ее сборы: