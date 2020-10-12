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Стюардесса сняла подготовку к полету на видео и впечатлила Сеть 

Мира Маркина 1 час назад
Стюардесса немецкой авиакомпании Eurowings сняла на видео свою подготовку к полету и восхитила пользователей Сети. Девушка опубликовала ролик в Instagram, после чего на него обратил внимание аккаунт @cabin_crew_beauties, освещающий жизнь членов экипажа по всему миру.
На опубликованных кадрах запечатлен процесс облачения бортпроводницы в форму: девушка в белой блузке, черных туфлях на каблуках и в голубой юбке надевает жилетку в тон, а затем шейный платок и жакет.

"Готовлюсь",

— подписала пост бортпроводница.
Подписчики стюардессы с восхищением отреагировали на ее сборы:

«Мне нравится смотреть на то, как ты готовишься», «Могу наблюдать за этим вечно», «Какая же красавица!», «Восхитительно», «Впечатляет», «Прекрасные ноги».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что экс-стюардесса раскрыла правду о вреде телефонов на борту самолета.
Новости путешествий , Видео
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