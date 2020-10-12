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Раскрыт способ упаковать больше вещей в ручную кладь 

Lenta.ru 2 часа назад
Раскрыт способ упаковать больше вещей в ручную кладь
Фото: Lenta.ru
Авиапассажирам следует использовать определенный способ упаковки чемодана, чтобы взять с собой в путешествие как можно больше вещей и избежать перевеса в ручной клади при проверке в аэропорту. Об этом Daily Express рассказала автор путеводителя The Epic Adventurer Джулия Хадсон (Julia Hudson).
По ее словам, речь идет о так называемой вертикальной технике складывания одежды — для этого предмет гардероба, к примеру, топ или брюки, необходимо разместить лицевой стороной вниз, свести внутрь рукава или штанины, затем два раза сложить пополам.
Таким образом, поясняет специалистка, ширина сложенной вещи должна примерно соответствовать габаритам сумки. Далее всю одежду рекомендуется складывать в ряд, а не в стопку, и, помимо прочего, плотно прижать ее к стенкам багажа.

«Указанные правила упаковки помогут сложить вашу одежду для путешествия более компактно. Вдобавок ко всему они позволят сэкономить место, так что вы сможете втиснуть в чемодан гораздо больше предметов», — подчеркнула Хадсон.

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