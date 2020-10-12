Стюардесса сняла подготовку к полету и восхитила Сеть 

Стюардесса немецкой бюджетной авиакомпании Eurowings сняла на видео собственную подготовку к полету и вызвала восхищение у пользователей сети. Соответствующий ролик она опубликовала в Instagram, на него обратил внимание аккаунт @cabin_crew_beauties, освещающий жизнь членов экипажа по всему миру.

На размещенных в сети кадрах запечатлен процесс облачения бортпроводницы в форму — видно, как девушка в белой блузке, черных туфлях на каблуках и в голубой юбке надевает жилетку в тон, а затем фирменный шейный платок и жакет.

«Готовлюсь», — указала она в подписи к посту.

Подписчики сотрудницы авиаперевозчика с восхищением отреагировали на публикацию в комментариях.